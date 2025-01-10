⚡️ Итоги дня: суд запретил сайт магазина Shein, продажи авто выросли на 50%, а кинотеатры на новогодних праздниках собрали 6,2 млрд рублей

Продажи автомобилей в 2024 году прибавили почти 50%. Отложенный спрос после дефицита прошлых лет и другие факторы привели к росту продаж на 48,4% — до 1,57 млн штук, что стало лучшим результатом с 2019 года.

К 2030 году в России хотят снизить срок временной нетрудоспособности на 15%. Также планируют проводить регулярные профилактические осмотры, диспансеризации и содействовать физической активности и спорту.

Соцсеть X скроет даты публикаций в лентах и введет плату за регистрацию в 8 долларов. Илон Маск считает, что это улучшит пользовательский интерфейс. Сотрудники же считают, что это только усугубит проблемы с дезинформацией на платформе.

Кассовые сборы российских кинотеатров на новогодних каникулах предварительно составили рекордные 6,2 млрд рублей. Среди лидеров проката — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина и «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко.

Центральный районный суд Тулы ограничил доступ к сайту онлайн-магазина Shein по иску Роскомнадзора. Причина — продажа браслетов с символикой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ).

В Петербурге выставили на продажу бас-гитару с автографами участников американской рок-группы The Doors. Стоимость составляет 3 млн рублей.

Больше половины родителей следят за детьми через гаджеты. 44% родителей ограничивают доступ детей к интернет-контенту, а только 12% не используют цифровые инструменты для обеспечения безопасности своих детей.

В МФЦ Москвы супругам начали предлагать услугу медиации при разводе — чтобы дать мужу и жене шанс на примирение. В 2024 году Россия вышла на третье место в мире по числу разводов. В Год семьи в стране распались 8 из 10 браков.

Китайские ученые придумали, как производить сталь за 6 секунд. Процесс основан на впрыскивании измельченной железной руды в высокотемпературную печь, где происходит мгновенная химическая реакция.