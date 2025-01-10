Водителям напомнят продлить ОСАГО за 10 дней до окончания договора

Чтобы автомобилисты случайно не нарушили закон, страховщики будут предупреждать об истечении срока действия страховки.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект, по которому страховщики будут напоминать водителям об истечении срока действия ОСАГО.

Клиентов нужно будет проинформировать не позднее чем за 10 календарных дней до окончания действия договора. Об этом пишет ТАСС.

«Принятие законопроекта позволит снизить риск стать случайным нарушителем закона автовладельцев, ненамеренно забывших об окончании срока действия полиса ОСАГО», — сказано в пояснительной записке.

Депутат считает, что напоминания нужно рассылать по электронной почте, СМС-сообщениями, а также в личном кабинете на портале Госуслуги.