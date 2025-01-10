При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-07-08/112986.
Ситуация такая:
Иностранная фирма оказала услуги российской компании № 1.
У фирмы № 1 нет денег и она заключает соглашение о переводе долга на фирму № 2.
Кто будет налоговым агентом по НДС?
Фирма № 1 полагает, что она должна заплатить агентский НДС, когда погасит свой долг перед фирмой № 2.
Минфин утверждает, что платить НДС будет фирма № 2, но в том периоде, когда заключено соглашение о переводе долга.
Таким образом, расчет с иностранной фирмой еще не произведен, а НДС уже надо уплатить. И платить его должен не тот, кто платит деньги инофирме (новый должник № 2), а тот, кому были оказаны услуги (старый должник № 1).
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Комментарии1
Странно, были же ранее письма, что в такой ситуации налоговым агентом выступает фирма N1.