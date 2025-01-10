При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС

В случае приобретения у иностранной организации услуг, местом реализации которых признается территория РФ, российская организация как налоговый агент платит НДС. Это правило действует и когда платить иностранному контрагенту будет третье лицо.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-07-08/112986.

Ситуация такая: Иностранная фирма оказала услуги российской компании № 1. У фирмы № 1 нет денег и она заключает соглашение о переводе долга на фирму № 2. Кто будет налоговым агентом по НДС?

Фирма № 1 полагает, что она должна заплатить агентский НДС, когда погасит свой долг перед фирмой № 2.

Минфин утверждает, что платить НДС будет фирма № 2, но в том периоде, когда заключено соглашение о переводе долга.

Таким образом, расчет с иностранной фирмой еще не произведен, а НДС уже надо уплатить. И платить его должен не тот, кто платит деньги инофирме (новый должник № 2), а тот, кому были оказаны услуги (старый должник № 1).