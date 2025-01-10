Усовершенствован порядок проведения земельных аукционов

Этот закон совершенствует порядок проведения аукциона по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам.
Он сократил сроки отдельных процедур, связанных с проведением аукциона по продаже участка, либо аукциона на право заключения договора аренды земли.
В частности, с 30 дней до 10 рабочих дней до дня проведения аукциона сокращен срок размещения на соответствующих официальных сайтах извещения о его проведении.
Кроме того, устранены неопределенности и неточности в ряде норм, касающихся подготовки, организации и проведения аукционов.
Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года.
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