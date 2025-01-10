Таможенники объяснили, сколько шоколадок можно провезти без пошлины

Без уплаты таможенной пошлины разрешено провозить товары весом меньше 50 кг и стоимостью не больше 10 тысяч евро.

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) напомнили, что без декларирования и уплаты пошлины можно ввозить в РФ товары не дороже 10 тыс. евро и весом не более 50 кг.

Такой груз пассажиры должны использовать для личного пользования, а не перепродавать. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня стало известно о жителях Тюмени, у которых таможенники изъяли 256 плиток дубайского шоколада. Вес товара превысил 56 кг, а стоимость — 940 тыс. рублей. Пассажиры собирались продавать в России популярный десерт из ОАЭ.