Читатели «Клерка» получат бонусы на продвижение от Авито

Продавцы на Авито смогут получить бонусы для продвижения своих объявлений и товаров.

Онлайн-платформа с объявлениями Авито подготовила для читателей «Клерка» специальное предложение — 5 тыс. бонусов. Баллы можно потратить на продвижение товаров и услуг.

Чтобы участвовать в акции нужно:

заполнить заявку по ссылке;

зарегистрироваться как профессиональный продавец или авторизоваться на сайте или в приложении Авито;

в течение 30 дней активировать тариф в категории Товары, Готовый бизнес или Оборудование с оплатой за целевые действия;

пополнить аванс в тарифе от 600 рублей или активировать тариф с оплатой за успешную сделку;

в течение 30 дней после заполнения заявки на участие в акции приобрести «Расширенную» или «Максимальную» подписку в тарифе;

пройти проверку по ИНН на Авито одним из способов, доступных в интерфейсе в разделе «Управление профилем».

Спецпредложение могут получить новые продавцы на Авито, а также для селлеры, чьи траты на продвижение, размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категории Товары не превышали 1 000 рублей в месяц за последние 6 месяцев с профилем юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Получить спецпредложение от Авито