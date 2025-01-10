❗ Статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС

С 2025 года плательщики НПД отнесены к числу респондентов, обязанных представлять статистические данные, связанные с осуществлением ими бизнес-деятельности. Но нагрузка на них не возрастет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074.

Росстат будет руководствоваться принципом рационального выбора источников для формирования статистической информации.

Чтобы получить данные, не всегда нужно собирать их непосредственно у респондентов.

Формировать официальную статистическую информацию Росстат будет с использованием данных о деятельности плательщиков НПД, поступающих из ФНС.

Напомним, поправки в порядок статотчетности о деятельности МСП внесены законом от 22.07.2024 № 206-ФЗ.