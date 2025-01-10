Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ

Между РФ и Вьетнамом есть соглашение о трудовой деятельности граждан, по которому обязательное пенсионное страхование идет по закону государства постоянного проживания. Поэтому за сотрудников из Вьетнама российская компания взносы на ОПС не платит.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-15-05/78863.

За таких сотрудников надо платить взносы:

на ОСС – 8,9% от единого тарифа;

на ОМС – 18,3% от единого тарифа.

Такие нормы действуют с 2023 года.

Если раньше организация платила за вьетнамцев взносы на ОПС, то сейчас ей нужно сдать уточненные РСВ за все периоды.

После этого на ЕНС образуется положительное сальдо. Деньги можно будет вернуть.

Напомним, взносами на ОПС также не облагается зарплата сотрудников-китайцев, которые работают в организациях (не у ИП). Об этом мы рассказывали тут.