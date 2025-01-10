Роспатент выбрал топ-10 новогодних патентов

Елочные игрушки и новогодние украшения – это тоже интеллектуальная собственность, которая нуждается в охране. Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности выбрали из патентного фонда охранные документы, которые относятся к празднику Нового года.

За всю столетнюю историю празднования в нашей стране Нового года было выдано около 100 тематических патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Десять интересных и необычных представил Роспатент в своем обзоре.

Самый старый патент в этой подборке датируется 1932 годом. Это не рядовая игрушка, а целый новогодний аттракцион в духе того времени. Автор Е.С. Тамруччи предлагает добровольцу оказаться на месте зерна в комбайне и пройти через все производственные процессы – от жатвы до перемолки. Кресло со зрителем движется по комбайну, эффект погружения достигается за счет сотрясения, легких ударов подушкой, потоков воздуха и оптического ряда.

Способ изготавливать игрушки из сложенной гармоникой бумаги догадались запатентовать в 1937 году. Авторы Е.Д. Кожухова-Ефименко и Т.А. Рабатюшкова описывают, как с помощью клея, нитей и сложенной бумаги делать вращающиеся фигурки. Оптический эффект от вращения создает иллюзию полноты объекта. Например, дирижабля.

Елочные украшения из стекла с фигурками были запатентованы в 1962 году. Изобретатели зарегистрировали прозрачное стеклоизделие, поролоновая фигурка или картинка внутри которого создает оптический эффект.

Всем знакомые пушистые елочные гирлянды относятся к изделиям типа ерша и изготавливаются на специальном оборудовании. Такую машину зарегистрировали как изобретение в 1968 году. Устройство в свое время позволило автоматизировать часть производственного процесса и повысить производительность, сделав полимерные гирлянды доступным новогодним атрибутом.

Всплеск изобретательской активности по теме Нового года произошел после Перестройки, а также в нулевые и десятые годы 21 века.

Повышение интереса к интеллектуальной собственности, растущий потребительский спрос и модернизация технологий способствовали созданию новых технических решений – радиоуправляемых новогодних украшений, шаров с голографическими проекциями, различных способов изготовления игрушек. Инноваторы искусственных елок предложили комбинировать неосыпающуюся и нежелтеющую искусственную хвою с настоящим древесным стволом с частично сохранившейся корой.

Помимо изобретений, патенты получали и промышленные образцы – т. е. оригинальный вид изделия.

Как минимум 17 видов промобразцов елочных игрушек было зарегистрировано с 1994 года.

Роспатент констатирует, что фантазия разработчиков не имела границ: сложные композиции вроде сказочного месяца с человеческим лицом, расписная елка с предсказанием, игрушки, дизайн которых сочетает старую художественную школу с новыми подходами.

Также в качестве промобразцов зарегистрировано 10 видов упаковок для подарков, 2 этикетки, 2 кондитерских набора, а также 3 пряника.