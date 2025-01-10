С 2025 года работодатели не будут платить пособие на погребение

Раньше работодатели платили пособие родственникам умершего сотрудника по справке о смерти. Потом его возмещали в СФР (ФСС).
Теперь за пособием все обращаются напрямую в СФР, даже если умерший ранее был работающим.
Заявление надо подать в течение 6 месяцев после смерти человека.
С 01.01.2025 размер пособия на погребение определяется на дату составления записи акта о смерти и по последнему месту жительства умершего (по месту госрегистрации смерти в случае отсутствия места жительства).
Размер пособия в 2025 году (без учета районных коэффициентов) – 8 370,20 руб.
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