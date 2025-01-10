Освобождение от НДС на УСН – это обязанность, а не право

Организация, у которой доходы за 2024 год не превысили 60 млн рублей, в 2025 году на УСН будет применять освобождение от НДС.

При этом не важно, какой режим компания применяла в 2024 году.

Если тоже была УСН, то считают доход по УСН. Если в 2024 году была ОСНО, а с 2025 года – УСН, то считают доход по ОСНО.

Если он меньше 60 млн рублей, то НДС в 2025 году не будет. И это освобождение от НДС применяется в обязательном порядке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-07-11/113541.

Однако даже тех упрощенцев, кого не коснется НДС, ждут другие изменения налоговой реформы-2025. Правильно вести учет на УСН в 2025 году научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». В обновленной программе уже есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год. После обучения выдадим диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей. Поторопитесь — старт потока 15 января.