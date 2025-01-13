Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере

При формировании первоначальной стоимости НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российских программ, можно применять повышающий коэффициент.

В 2024 году он был 1,5, с 2025 года – 2.

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.

Таким образом, для применения коэффициента надо, чтобы на дату ввода в эксплуатацию ПО было включено в российский реестр.

Для программ для ЭВМ, введенных в эксплуатацию до 01.01.2025, есть еще одно условие. Они должны быть отнесены к сфере искусственного интеллекта.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137.