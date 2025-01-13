Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере

В 2024 году он был 1,5, с 2025 года – 2.
Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
Таким образом, для применения коэффициента надо, чтобы на дату ввода в эксплуатацию ПО было включено в российский реестр.
Для программ для ЭВМ, введенных в эксплуатацию до 01.01.2025, есть еще одно условие. Они должны быть отнесены к сфере искусственного интеллекта.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137.
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