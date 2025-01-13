⏳ Для перехода на ОСНО осталось три дня

Уведомление о переходе с УСН на ОСНО с 01.01.2025 года можно подать до 15 января 2025 года включительно.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Если упрощенец считает, что ему будет экономически выгоднее применять общую систему налогообложения, необходимо подать уведомление об отказе от применения УСН по форме № 26.2-3.

В уведомлении надо указать реквизиты организации или предпринимателя (ИНН, КПП, наименование или ФИО), а также год перехода на ОСНО (2025).

Как учитывать доходы и расходы при переходе с УСН на ОСНО, мы разбирали здесь.

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