При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет

Некоторые услуги в порту РФ облагаются НДС по ставке 0%. Вычет по НДС при этом можно применять, но надо вести раздельный учет.

Дело в том, что при ставке 0% установлен особый порядок принятия к вычету НДС. Вычет производится на момент определения налоговой базы.

В этой связи нужно вести раздельный учет входящего НДС по товарам (работам, услугам), использованным при выполнении работ (оказании услуг), облагаемых по ставкам 0% и 20%.

При этом порядок ведения раздельного учета НК не регламентирован. Компания должна определить его самостоятельно и прописать в учетной политике.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-07-08/120983.

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