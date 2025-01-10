Зарплата на принудительных работах выросла до 32 тысяч рублей

Тем, кого приговорили к принудительным работам, будут платить 32 тысячи рублей вместо 24 тысяч.

В 2024 году среднемесячная заплата осужденных к принудительным работам выросла с 24 до 32 тыс. рублей. А сумма погашенных исковых требований увеличилась с 300 до 400 млн рублей.

К декабрю 2024 года во всех УФСИН, кроме Запорожской и Херсонской областей, создали больше 420 мест для принудительных работ с возможностью размещения 52 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В 2023 году принудительны работы прошли 60 тыс. осужденных, а за девять месяцев 2024 года — 67,5 тыс. человек. Осужденные проживают в общежитиях и работают в организациях любой правовой формы в соответствии с ТК. С полученной зарплаты они погашают иски, платят коммунальные и бытовые услуги, самостоятельно питаются и покупают одежду.