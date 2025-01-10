Инвестиции в туризм выросли в 1,5 раза

До 3 марта 2025 года бизнес может подать заявки на льготные кредиты. Средства можно направить на строительство гостиниц, аквапарков, горнолыжных курортов и парков развлечений.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что за первые девять месяцев 2024 года частные и государственные вложения в туристическую отрасль увеличились на 44% и достигли 652 млрд рублей. Этот показатель почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

«Только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В 2023-2024 годах по программе субсидирования строительства гостиниц поддержали свыше 600 проектов в 61 регионе, номерной фонд составил 14,5 тыс. Новый отбор заявок начался в декабре, он продлится до 3 марта 2025 года.

Кроме того, льготные кредиты можно получить на строительство аквапарков, парков развлечений и горнолыжных комплексов. Сейчас в проекте участвуют 218 идей по строительству гостиниц с общим номерным фондом 51,3 тыс., 9 аквапарков и горнолыжных комплексов и 3 парка развлечений.