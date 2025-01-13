⚡️ Итоги дня: из банковских ячеек пропадают драгоценности и деньги, по ОМС будут делать операции на сердце, суд рассмотрит иск против Apple

Продажи средств для похудения сократились в России впервые за пять лет. По данным RNC Pharma, падение в этом сегменте в упаковках в январе-ноябре 2024 оказалось более выраженным (-12,9%).

Президент Российской академии образования Ольга Васильева выступила в поддержку инициативы введения в школах интегральной системы оценки наряду со сдачей единого государственного экзамена. Интегральная оценка — средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником в учебной четверти или полугодии в ходе изучения соответствующего предмета.

У клиентов банка пропадают деньги и драгоценности из ячеек. В Москве пользователь банковской ячейки недосчитался кольца и цепочек из золота, другая клиентка положила в ячейку 271 млн рублей, а забрала на 180 млн меньше. Некоторые держатели ячеек мстят банкам: арендуют сейф на год и помещают туда свежую рыбу, которая тухнет. Банк не вправе был вскрывать сейф до истечения срока его аренды.

Российские ученые стали выявлять дефекты в бетоне при помощи нейросети. Регулярный мониторинг позволяет избежать больших финансовых затрат, поскольку ремонт поврежденных зданий обходится значительно дороже профилактического обслуживания.

Лондонский апелляционный суд рассмотрит иск против Apple. Пользователи обвиняют компанию в антиконкурентных действиях и завышении комиссий за приложения, скачиваемые через App Store.

В 2025 году по ОМС будут делать операции на сердце и проводить реабилитацию. На здравоохранение в России выделено на 1 трлн рублей больше, чем в 2024 году.