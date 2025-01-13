С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов

Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информация из этого ресурса будет использоваться в налоговых документах.

12 января 2025 года начал действовать приказ ФНС от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@, который утвердил новые формы документов для получения налоговых вычетов по НДФЛ.

Теперь при заполнении заявления на вычет можно не указывать ИНН, если есть номер записи из единого регистра населения (ЕРН) или указаны персональные данные. Изменения связаны с переходом ФНС на использование сведений из федерального информационного ресурса. Об этом сказано на сайте налоговой.

Кроме того, с 2025 года увеличился общий размер налоговых вычетов с 120 до 150 тыс. рублей. Лимит на обучение детей теперь составляет 110 тыс. вместо 50 тыс., а максимальная сумма, которую можно получить по всем социальным вычетам, выросла с 15 600 до 19 500 рублей.