В первом квартале 2025 года МСП получат 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Поручительства от Корпорации МСП позволяют предпринимателям взять кредит, если нет залога.

Корпорация МСП перевела банкам-партнерам лимиты на 15 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса.

В первом квартале 2025 года предприниматели смогут привлечь не менее 30 млрд рублей кредитов.

«Зонтичные» поручительства позволяют получить финансирование при отсутствии или недостатке залога. Они покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Максимальный размер одного поручительства — 1 млрд рублей.

«Планируется, что за счет данного инструмента до 2030 года малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства выдают с 2022 года, они стали основным инструментом поддержки бизнеса от Корпорации МСП. В конце 2024 года продлили срок действия этого механизма. Без него каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит.