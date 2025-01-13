😨 В личных кабинетах ИП не прошло уменьшение налога по ПСН на взносы

Жалобы от предпринимателей поступают в telegram-чат ФНС.
«ИП на патенте в шоке!», – пишут бизнесмены.
В ЛК ИП отражен долг по ПСН, которого быть не должно и на него начисляют пени.
Аналогичной проблемой в конце декабря делились коллеги в нашем тг-канале «Красный уголок бухгалтера».
Кто-то в такой ситуации предпочитает оплатить полную стоимость патента, а потом, когда налоговики проведут уведомление, позаботиться об уменьшении.
Налоговики обещали, что к 9 января ситуация нормализуется, однако Новый год наступил, а проблема все еще остается.
Начать дискуссию