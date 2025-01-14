Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае

НДС облагаются операции по реализации товаров на территории РФ – если в момент начала отгрузки или транспортировки товар находится на территории России.

Если российская компания купила товары в Китае и там же их продала, то местом их реализации Россия не признается.

А раз так, то платить НДС по этой сделке не надо.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.11.2024 № 03-07-08/118496.

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