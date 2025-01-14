5-дневная подработка не лишит права на пособие по безработице

С 1 января 2025 года начали действовать новые основные направления государственной политики в сфере занятости населения.

Они установлены ст. 6 федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ».

В рамках содействия занятости зарегистрироваться в качестве безработного теперь можно не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Право на пособие по безработице сохранится, если появилась подработка на срок не более 5 рабочих дней.

Для успешного трудоустройства безработных соискателей будут составлять индивидуальные планы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно».