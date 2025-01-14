📢 Все бухгалтерские каналы в Telegram теперь будут в одной папке!

«Клерк» собрал для вас коллекцию полезных бухгалтерских телеграм-каналов. В один клик можно подписаться сразу на все.

У «Клерка» девять каналов в Telegram, и каждый решает свои уникальные задачи. Подписывайтесь на каналы в один клик и используйте опыт тысяч коллег для решения своих профессиональных задач.

На все каналы можно подписаться в один клик, просто нажмите на эту ссылку: подписаться на все каналы «Клерка». В вашем Телеграме будет создана отдельна папка со всеми каналами. Это удобно и не отвлекает от обычного общения в мессенджере.

Подписавшись на нашу папку, вы: