Брокер БКС снова торгует долларом, евро и дирхамом

Инвесторы снова могут продавать и покупать валюту на внебиржевом рынке.

Компания «БКС Мир инвестиций» возобновила торги иностранной валютой на внебиржевом рынке. Клиенты смогут купить и продать доллары, евро и дирхамы ОАЭ. До этого момента они могли только продавать валюту.

Однако купить валюту на индивидуальный инвестиционный счет нельзя, но можно продать остатки, если они есть. Об этом пишет РБК со ссылкой на оператора кол-центра БКС.

Вывести купленную валюту разрешается только на счет в БКС Банке. Комиссия за перевод валюты не взимается, кроме вывода юаней. При операции с китайской валютой придется заплатить 1% от суммы. Также брокер не удержит вознаграждение за покупку валюты, но за продажу снимет 0,3% от сделки.

БКС приостановил биржевые сделки с валютой с 21 ноября 2024 года после санкций со стороны США. Внебиржевый сервис позволяет котировать валюту по межбанковскому курсу, который считается более выгодным, чем в обменниках.