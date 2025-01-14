Рекорд: ведомства обменялись информацией через СМЭВ более 100 млрд раз

Запись на прием к врачу, получение документов, оплата штрафов и многие другие госуслуги оказываются с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Минцифры констатировало рекордный трафик: в 2024 году ведомства обменялись через СМЭВ информацией 100 млрд раз.

«СМЭВ обеспечивает быструю и удобную связь между государственными и муниципальными службами и помогает им оказывать как электронные, так и офлайн-услуги. Благодаря возможности запросить сведения онлайн и мгновенно получить по ним ответ, услуги оказываются быстро и качественно», — отмечает Минцифры.

Для обмена информацией между системами используются четкие нормы и стандарты. Каждый запрос и ответ должны быть надлежащим образом зафиксированы для обеспечения их юридической силы.