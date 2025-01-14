Топ-5 регионов по работе в соцсетях (госпаблики) и топ-5 отстающих

В среднем каждый пользователь подписан на 3 и более страницы. Например, на местную администрацию, поликлинику и школу ребенка.
В 2024 году пользователи стали активнее взаимодействовать с госпабликами — ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. Об этом сообщает Минцифры.
Для пользователей госпаблики — это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но и удобный канал взаимодействия с ними, объясняет Минцифры. На страницах размещаются специальные виджеты платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», благодаря которым можно задать вопрос ведомству или госорганизации и поделиться своим мнением по актуальным темам.
Топ-5 рейтинга по работе в соцсетях:
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Курганская область.
Белгородская и Калужская области.
Новгородская, Оренбургская, Новосибирская, Смоленская и Нижегородская области, Санкт-Петербург.
Рязанская, Архангельская области.
Топ-5 отстающих регионов:
Ингушетия.
Забайкальский край.
Дагестан.
Ивановская область.
Тверская область, Чукотский автономный округ.
Рейтинг регионов по работе в социальных сетях Минцифры составляет ежемесячно. Он показывает, насколько эффективно ведомства и госорганизации в регионах ведут госпаблики и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности.
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