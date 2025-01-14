Государственные ведомства

Топ-5 регионов по работе в соцсетях (госпаблики) и топ-5 отстающих

Ведомства и госструктуры ведут официальные страницы в соцсетях — госпаблики. За год их аудитория выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек.

В среднем каждый пользователь подписан на 3 и более страницы. Например, на местную администрацию, поликлинику и школу ребенка.

В 2024 году пользователи стали активнее взаимодействовать с госпабликами — ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. Об этом сообщает Минцифры.

Для пользователей госпаблики — это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но и удобный канал взаимодействия с ними, объясняет Минцифры. На страницах размещаются специальные виджеты платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», благодаря которым можно задать вопрос ведомству или госорганизации и поделиться своим мнением по актуальным темам.

Топ-5 рейтинга по работе в соцсетях:

  1. Ямало-Ненецкий автономный округ.

  2. Курганская область.

  3. Белгородская и Калужская области.

  4. Новгородская, Оренбургская, Новосибирская, Смоленская и Нижегородская области, Санкт-Петербург.

  5. Рязанская, Архангельская области.

Топ-5 отстающих регионов:

  1. Ингушетия.

  2. Забайкальский край.

  3. Дагестан.

  4. Ивановская область.

  5. Тверская область, Чукотский автономный округ.

Рейтинг регионов по работе в социальных сетях Минцифры составляет ежемесячно. Он показывает, насколько эффективно ведомства и госорганизации в регионах ведут госпаблики и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности.

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