Топ-5 регионов по работе в соцсетях (госпаблики) и топ-5 отстающих

Ведомства и госструктуры ведут официальные страницы в соцсетях — госпаблики. За год их аудитория выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек.

В среднем каждый пользователь подписан на 3 и более страницы. Например, на местную администрацию, поликлинику и школу ребенка.

В 2024 году пользователи стали активнее взаимодействовать с госпабликами — ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. Об этом сообщает Минцифры.

Для пользователей госпаблики — это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но и удобный канал взаимодействия с ними, объясняет Минцифры. На страницах размещаются специальные виджеты платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», благодаря которым можно задать вопрос ведомству или госорганизации и поделиться своим мнением по актуальным темам.

Топ-5 рейтинга по работе в соцсетях: Ямало-Ненецкий автономный округ. Курганская область. Белгородская и Калужская области. Новгородская, Оренбургская, Новосибирская, Смоленская и Нижегородская области, Санкт-Петербург. Рязанская, Архангельская области.

Топ-5 отстающих регионов: Ингушетия. Забайкальский край. Дагестан. Ивановская область. Тверская область, Чукотский автономный округ.

Рейтинг регионов по работе в социальных сетях Минцифры составляет ежемесячно. Он показывает, насколько эффективно ведомства и госорганизации в регионах ведут госпаблики и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности.