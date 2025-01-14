Минтруд: Правительство повысило доступность бесплатных социальных услуг

С 1 января 2025 года порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия.

Новый подход установлен постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1873, которым утверждены Правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. Одновременно с 01.01.2024 перестал действовать прежний регламент 2014 года.

В частности, существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости. В него включены:

целый ряд единовременных и целевых выплат, субсидий по уходу и др.);

доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах;

средства на заключение социального контракта;

средства материнского капитала;

налоговые вычеты;

компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.

В состав семьи при расчете доходов теперь включают только заявителя, его супруга (супруг) и несовершеннолетних детей заявителя или детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно, в том числе под опекой и попечительством. То есть исключены другие родственники, совместно проживающие с получателем соцуслуг. Например, его родители.

Среднедушевой доход для получения соцуслуг = Доходы всех членов семьи за последние 12 кал/ месяцев, предшествующих одному кал/ месяцу перед месяцем подачи заявления / 12 месяцев

Если доход на каждого члена семьи – меньше 1,5 прожиточных минимумов, соцуслуги предоставляют бесплатно.

Кроме того, сведения о доходах при согласии гражданина могут получить в рамках межведомственного взаимодействия — без предоставления справок, уточняет Минтруд.