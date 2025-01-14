В Москве 85% квартир покупают без ипотеки

На вторичном рынке популярны альтернативные сделки по покупке жилья за наличные, а на рынке новостроек стали в восемь раз чаще пользоваться рассрочкой.

В начале 2025 года доля сделок по покупке квартир за собственные средства на московском рынке вторичного жилья достигла 80-85%. Это рекорд с 2016, в конце 2023-начале 2024 года на сделки без ипотеки приходилось 20-40%.

Если в начале 2024 года без ипотеки покупали 20-30% квартир, то к концу года этот показатель вырос до 70-80%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Est-a-Tet.

«Большая часть из этих сделок, которые проходят за наличные, — это альтернативные сделки. То есть, когда люди продают что-то свое, доплачивают небольшую сумму и покупают что-то другое», — сказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

В компании «Инком-Недвижимость» рассказали, что в 2024 году квартиры сразу за наличные покупали в 80% случаев, тогда как в 2023 году таких сделок было 60%. Эксперты полагают, что это связано с высокими ставками по жилищным кредитам, которые ограничивают клиентов в выборе инструментов покупки квартир. На вторичном рынке заемщик может рассчитывать только на рыночные ставки, которые превысили 29,3% годовых.

За год на рынке новостроек доля сделок с ипотекой сократилась с 84% до 46%. При покупке жилья в новом доме стала популярна рассрочка, ей стали пользоваться в восемь раз чаще. Число покупок квартир с рассрочкой выросло 5% до 40%.