Упрощенцы могут выбрать ставку НДС 5% или 20%

При доходе свыше 60 млн рублей в 2024 году компания на УСН в 2025 году начинает платить НДС.

У нее есть право применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Если организация таким правом не воспользовалась, то она должна начислять НДС по ставке 20%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111489.

Напомним, при пониженных ставках 5% и 7% нет права на вычеты по НДС. Никаких уведомлений о выборе этой ставки сдавать не надо. ФНС увидит выбор в первой сданной декларации. Выбрав эти ставки, отказаться от них нельзя в течение 12 кварталов.

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