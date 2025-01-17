Корректировочный счет-фактуру надо внести в книгу покупок или продаж

Сделать это необходимо не позднее 5 календарных дней со дня составления договора, подтверждающего согласие покупателя на такое изменение.

На основании корректировки продавец вправе принять к вычету разницу между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров до и после уменьшения, но не позднее 3 лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.

Продавец регистрирует счет-фактуру на уменьшение в книге покупок с кодом 18, на увеличение – в книге продаж с кодом 01.

Документ с данными об уменьшении стоимости одних товаров и увеличении других в части уменьшения регистрируют в книге покупок, в части увеличения – в книге продаж.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

Покупатель регистрирует корректировочный счет-фактуру, полученный от продавца на уменьшение — в книге продаж с кодом 18, на увеличение – в книге покупок с кодом 01.

Документ с данными об уменьшении стоимости одних товаров и увеличении других в части уменьшения регистрируется в книге продаж, в части увеличения – в книге покупок.

При неоднократном изменении стоимости товаров необходимо выставить повторный корректировочный счет-фактуру. Исходные данные в него переносят из предыдущего счета.

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