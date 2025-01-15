Как улучшат Программу долгосрочных сбережений в 2025 году

Дополнения программы помогут россиянам эффективнее управлять своими финансами, ускорить процесс получения софинансирования от государства и повысить прозрачность процедур.
О том, какие нововведения помогут ПДС развиваться дальше, рассказал гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».
Новые горизонты программы долгосрочных сбережений на 2025 год такие:
Планируемое новшество
Что дает
Главным вектором станет упрощение перевода средств накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования в ПДС
Позволит гражданам более свободно распоряжаться своими средствами независимо от текущего места их хранения и повысит доступность программы. Подготовительная работа в этом направлении уже ведется.
В частности, Минфин предложил «оцифровать» процесс смены страховщика: реализовать его можно через портал «Госуслуги» с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.
Так россияне смогут быстро и удобно управлять средствами накопительной пенсии: переводить их в предпочтительный НПФ, а затем – в ПДС.
Появится возможность сокращения срока зачисления государственного софинансирования по ПДС
Пока зачисление занимает достаточно длительное время. Так, за личные взносы 2024 года люди получат прибавку от государства только в середине 2025 года.
Зарецкий полагает, что этот процесс можно ускорить: чтобы с 2025 года софинансирование за год поступало в 1-ом квартале следующего года. Таким образом, за взносы 2025 года прибавка от государства могла бы поступить на ПДС-счета не позднее 31.03.2026.
Увеличат лимит налогового вычета по долгосрочным сбережениям с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей в год
Это даст возможность более эффективно управлять своими финансами и снизит налоговую нагрузку.
Также необходимо автоматизировать процесс получения налоговых вычетов, чтобы участники не забывали пользоваться положенными льготами.
Следующим шагом могут стать налоговые льготы для компаний, которые софинансируют взносы сотрудников в ПДС. Президент Путин в рамках ПМЭФ уже дал соответствующее поручение.
После внесения изменений в НК работодатели смогут учитывать такие выплаты в расходах, что позволит снизить базу по налогу на прибыль. Кроме того, компании освободят от уплаты страховых взносов на доплаты к ПДС.
Эти меры мотивируют бизнес увеличивать сбережения своих сотрудников и помогают россиянам быстрее достигать финансовых целей.
СберНПФ уверен, что реализация этих инициатив придаст новый импульс развитию долгосрочных сбережений в России, а также сделают сам инструмент более понятным и удобным.
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