Как улучшат Программу долгосрочных сбережений в 2025 году

Главным вектором станет упрощение перевода средств накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования в ПДС

Позволит гражданам более свободно распоряжаться своими средствами независимо от текущего места их хранения и повысит доступность программы. Подготовительная работа в этом направлении уже ведется.

В частности, Минфин предложил «оцифровать» процесс смены страховщика: реализовать его можно через портал «Госуслуги» с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Так россияне смогут быстро и удобно управлять средствами накопительной пенсии: переводить их в предпочтительный НПФ, а затем – в ПДС.