⚡️ Итоги дня: телекоммуникационные компании замещают дефицитных сотрудников нейросетями, разрыв между богатыми и бедными 1 500%, иностранное пиво подорожает в два раза

Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему обмана детей. Мошенники создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров. Затем дети получают от них сообщение с выгодным предложением. Например, купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости. Ребенка просят ввести данные родительской карты или логин и пароль кабинета на маркетплейсе.

По данным Росстата, разрыв между бедными и богатыми в России достиг 1 500%. С начала 2023 года самые обеспеченные россияне стали зарабатывали еще больше, а бедные — еще меньше.

Крупнейшие российские IT- и телекоммуникационные компании сократили на 15-18% количество размещенных IT-вакансий в 2024 году. Участники рынка связывают это с оптимизацией бизнеса и развитием ИИ, который уже начал замещать дефицитных сотрудников.

Чешское, немецкое и бельгийское пиво подорожает в два раза. Таможенные пошлины на алкоголь из недружественных государств выросли в 10 раз — с 10 евроцентов до 1 евро за литр.

С 15 февраля в силу вступят новые правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в утренние и вечерние часы. В критически загруженные часы автомобилисты будут платить от 5 до 45 руб. в зависимости от длины маршрута, в остальное время проезд останется бесплатным.

В 2024 году общий объем производства алкогольных напитков в России упал на 1,8% год к году — до 188,1 млн дал. Это связано с изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки не только на крепкий, но и на некрепкий алкоголь.

Инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52%, что не оправдало ожиданий Центробанка, который рассчитывал максимум на 8,5%.

На портале «Госуслуги» появился сервис пробации для осужденных, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Для таких людей составят индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

Рукопись песни «Прохожий» Виктора Цоя выставили на продажу за 1,5 млн рублей. Текст был написан в апреле 1986 года, а сама песня вошла в альбом «Группа крови» 1988 года. Рукопись имеет коллекционную ценность музейного уровня.