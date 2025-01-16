Депутаты хотят провести парламентские слушания по вопросу о ключевой ставке

Чтобы разобраться в том, как деловая активность зависит от решений Центробанка по ключевой ставке, депутаты пригласят в Госдуму экспертов.

Депутат Александр Максимов предложил провести в Госдуме парламентские слушания и попросить Центробанк рассказать, как ключевая ставка влияет на экономическую активность в стране.

«Пригласим на них представителей наших министерств, ведомств, Центробанка, Высшей школы экономики и экспертных организаций», — сказал Максимов.

С 25 октября 2024 года ключевая ставка установлена на уровне 21% годовых. От этого показателя зависят проценты по кредитам, а также ставки по вкладам. Ключевая ставка позволяет управлять денежно-кредитной политикой страны и сдерживать инфляцию.