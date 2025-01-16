В 2024 году цены выросли больше чем на 9%

Сильнее всего за год подорожало сливочное масло. В декабре на 11,52% выросли цены на услуги и более чем на 22% подорожала плодоовощная продукция.

Росстат зафиксировал инфляцию по итогам 2024 года на уровне 9,52%. Сильнее всего цены выросли на сливочное масло (+36,23%). Это самый высокий показатель среди продовольствия. При этом яйца, на которые влетели цены в 2023 году, подешевели.

В декабре 2024 года стоимость овощей и плодов подскочила на 22,09% в годовом выражении, другие продовольственные товары подорожали на 9,53%, непродовольственные — на 6,21%. В сфере услуг цены поднялись на 11,52%. Об этом сказано на сайте Росстата.

По сравнению с 2023 годом из непродовольственных товаров на 11,13% выросли цены на бензин и на 10,61% на медикаменты. Строительные материалы стали дороже почти на 8%, на 6% — табачные изделия, на 5% бытовые приборы и электроника.

Среди бытовых услуг изменились цены на услуги организатора проведения торжеств +4,1%, установку пластиковых окон +2%, стрижки +1,5%, маникюр +1,4%.

На 1,9% подорожали билеты в кинотеатры, в театры на 1,3%, экскурсии по России стали дороже на 1,2%, путевки в дома отдыха — на 1,1%.

По прогнозам Центробанка, годовая инфляция в 2024 году должна была быть в пределах 8-8,5%. Цель по инфляции в 4% остается неизменной с ноября 2014 года. Для охлаждения экономики ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, которая с 25 октября 2024 года держится на уровне 21% годовых.