😵 Бухгалтеру не хотят достойно платить, потому что она может заработать и в другом месте

Наличие у бухгалтеров других клиентов – один из аргументов, по которым собственник бизнеса не хочет повышать зарплату при увеличении объема работы.

Ситуацию обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Предприятие занимается продажей запчастей, которые покупают за границей. Зарплата единственного бухгалтера – 50 тыс. рублей. Она работает удаленно, офис посещает 1 раз в неделю, весь учет и первичка на ней. Обороты растут, покупок и продаж стало больше и бухгалтер попросила прибавки.

Но собственник считает, что больше платить не за что: мол, бухгалтер занимается в основном первичкой, да и эта компания – не единственный источник ее заработка, она ведет еще и другие фирмы.

Между тем, по мнению участников обсуждения, такая работа стоит минимум 150 тыс. рублей.

Коллеги советуют бухгалтеру не отступать, а в случае отказа – прощаться с таким клиентом.