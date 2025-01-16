😵 Бухгалтеру не хотят достойно платить, потому что она может заработать и в другом месте

Ситуацию обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Предприятие занимается продажей запчастей, которые покупают за границей. Зарплата единственного бухгалтера – 50 тыс. рублей. Она работает удаленно, офис посещает 1 раз в неделю, весь учет и первичка на ней. Обороты растут, покупок и продаж стало больше и бухгалтер попросила прибавки.
Но собственник считает, что больше платить не за что: мол, бухгалтер занимается в основном первичкой, да и эта компания – не единственный источник ее заработка, она ведет еще и другие фирмы.
Между тем, по мнению участников обсуждения, такая работа стоит минимум 150 тыс. рублей.
Коллеги советуют бухгалтеру не отступать, а в случае отказа – прощаться с таким клиентом.
Комментарии3
Если бухгалтер может хорошо зарабатывать в другом месте, то он туда и уйдет работать, ибо life&work balance. Собственник имеет возможность сэкономить на ФОТ и взять на себя обязанности и САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ главного бухгалтера.
Некоторые любят считать чужие деньги. Не слишком ли жирно тебе будет 2 зарплаты с двух работ? Раз есть еще второй работодатель, то на первой работе можно и волонтерить.
а у некоторых, это вообще основная профессиональная деятельность! По своей сути , он только этим и занимается! )))))))))))))))))))))))
Глупо жадному работодателю сообщать о нескольких работах.