На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру

Неважно, какой объем услуг авансом оплатил клиент: поставщик всю сумму предоплаты включает в один счет-фактуру.

Не надо разбивать эту предоплату на несколько счетов-фактур, чтобы они совпадали с будущими счетами-фактурами на отгрузку.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.10.2024 № 03-07-11/101149.

Пример Организация заключила договор аренды с 01.02.2025 с оплатой 100 000 руб. в месяц. В январе арендатор заплатил вперед сразу за 3 месяца ­– февраль, март, апрель. Организация в этом случае должна выставить один счет-фактуру на 300 000 руб. Не надо делать 3 отдельных за каждый месяц.

В авансовом счете-фактуре надо указать номер платежки.

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