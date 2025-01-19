Определен перечень материалов из вторсырья для применения в строительстве

Российский экологический оператор (РЭО) и ДОМ.РФ составили перечень стройматериалов, которые изготавливаются из вторичного сырья и могут применяться при возведении жилых зданий и благоустройстве придомовых территорий.

Список включает около 90 наименований, разбитых на семь категорий. Среди них товары для обустройства строительных площадок, гидроизоляционные и кровельные материалы, электромонтажные изделия, материалы для улично-дорожной сети и благоустройства территории, уличные и интерьерные решения, воспроизведенные с помощью 3D-печати.

«В рамках сотрудничества в области „зеленого“ строительства РЭО и ДОМ.РФ подготовили перечень стройматериалов, сделанных из вторсырья. Напомню, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые требования по обязательному использованию вторсырья при производстве цемента, кирпичей и многих других материалов, а также ряда услуг. Это коснется строительства жилья, благоустройства, дорожного строительства. В каждом секторе определен свой процент вторсырья в итоговой продукции. Внедрение новых условий направлено на формирование экономики замкнутого цикла, сохранение ресурсов и снижение полигонного захоронения в нашей стране», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Перечень составлен на основе анализа производителей стройматериалов, содержащих вторичные компоненты. РЭО проверял их в ходе документальных и выездных оценок перерабатывающих заводов для включения в реестр утилизаторов. ДОМ.РФ, в свою очередь, провел оценку предложений от компаний и принял участие в отборе компонентов, которые наиболее часто используются в жилищном строительстве на всех этапах девелоперского цикла.

«Будущее именно за подходом, когда отходы получают „вторую жизнь“. Опыт ведущих девелоперов показывает, что грамотное использование вторсырья делает проекты более выгодными, повышает экологичность и эффективность процессов в стройке. Однако сегодня перерабатывается только 13% строительных отходов, поэтому мы считаем, что необходимо создавать условия и стимулы для более масштабного применения материалов из вторсырья в отрасли», — отметила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Подготовка перечня велась с августа 2023 года.