Экономика России

Регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год: топ-10

Аналитики Домклик определили регионы России, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр вторичного жилья. В лидерах — Ханты-Мансийский автономный округ, за ним идут Карачаево-Черкесия и Республика Коми.

По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе — 7,7% по сравнению с декабрем 2023 года.

На втором и третьем местах — Карачаево-Черкесская Республика (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).

В Камчатском крае квадратный метр вторички подешевел на 3,1%, что вывело регион на 4-е место рейтинга. В Тыве и Карелии стоимость квадратного метра снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.

На 7-й и 8-й строчке рейтинга — Хабаровский край и Башкортостан. В Хабаровском крае квадратный метр готового жилья потерял чуть более 2% стоимости, а в Башкирии — 1,9%.

Наименьшее снижение цены зафиксировано в Костромской области (-0,9%) и Дагестане (-0,7%).

Топ-10 регионов с наибольшим снижением

Стоимость кв. м, тыс. руб.

Изменение

дек. 2024

дек. 2023

1

Ханты-Мансийский АО — Югра

90,9

98,6

-7,7%

2

Карачаево-Черкесская Республика

82,2

87,2

-5,7%

3

Республика Коми

73,0

76,0

-3,9%

4

Камчатский край

128,6

132,7

-3,1%

5

Республика Тыва

114,1

117,3

-2,7%

6

Республика Карелия

87,7

90,0

-2,6%

7

Хабаровский край

92,8

94,8

-2,1%

8

Республика Башкортостан

79,9

81,4

-1,9%

9

Костромская область

69,2

69,8

-0,9%

10

Республика Дагестан

87,4

88,1

-0,7%

Уточняется, что аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 и декабрь 2023 года.

Начать дискуссию