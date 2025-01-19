Регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год: топ-10

По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе — 7,7% по сравнению с декабрем 2023 года.
На втором и третьем местах — Карачаево-Черкесская Республика (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).
В Камчатском крае квадратный метр вторички подешевел на 3,1%, что вывело регион на 4-е место рейтинга. В Тыве и Карелии стоимость квадратного метра снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.
На 7-й и 8-й строчке рейтинга — Хабаровский край и Башкортостан. В Хабаровском крае квадратный метр готового жилья потерял чуть более 2% стоимости, а в Башкирии — 1,9%.
Наименьшее снижение цены зафиксировано в Костромской области (-0,9%) и Дагестане (-0,7%).
№
Топ-10 регионов с наибольшим снижением
Стоимость кв. м, тыс. руб.
Изменение
дек. 2024
дек. 2023
1
Ханты-Мансийский АО — Югра
90,9
98,6
-7,7%
2
Карачаево-Черкесская Республика
82,2
87,2
-5,7%
3
Республика Коми
73,0
76,0
-3,9%
4
Камчатский край
128,6
132,7
-3,1%
5
Республика Тыва
114,1
117,3
-2,7%
6
Республика Карелия
87,7
90,0
-2,6%
7
Хабаровский край
92,8
94,8
-2,1%
8
Республика Башкортостан
79,9
81,4
-1,9%
9
Костромская область
69,2
69,8
-0,9%
10
Республика Дагестан
87,4
88,1
-0,7%
Уточняется, что аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 и декабрь 2023 года.
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