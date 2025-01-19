Стартует конкурс на премию Правительства РФ в области качества

В декабре 2024 года на заседании Совета по присуждению премии Правительства РФ в области качества был объявлен конкурс на соискание Премии в 2025 году. Решение принято первым зампредседателя кабмина Денисом Мантуровым.

Премия Правительства РФ в области качества присуждается отечественным предприятиям почти 30 лет. За это время конкурсные процедуры прошли уже более 5 000 компаний по всей стране.

Главная награда — возможность оценить свои бизнес-процессы по модели делового совершенства и получить рекомендации экспертов премии по их улучшению.

«Опыт участия в конкурсе дает мощный импульс к развитию компании, что позволяет шире посмотреть на деятельность организаций, проанализировать работу коллег и скорректировать собственные процессы. Объективная оценка экспертов конкурса, которая складывается из достоинств и недостатков, дает возможность увидеть процессы со стороны и понять, в каких направлениях развиваться дальше», — объясняет Роскачество.

Комплекс работ по организации и проведению правительственной премии осуществляет Роскачество.

Претендентов на звание лауреатов и дипломантов премии на основании полученных организациями баллов отбирает Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества, который сформирован из числа первых лиц Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента, Госдумы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти и руководителей деловых объединений.

Председатель Совета — Денис Мантуров, его замы — министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин и руководитель Росстандарта Антон Шалаев, секретарь Совета — руководитель Роскачества Максим Протасов.

В утвержденный в октябре 2024 года состав Совета вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, главы других органов власти.

Также в Совет включены советник Президента Антон Кобяков, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев.

Награды организациям-лауреатам вручает председатель Правительства или его заместитель.

Премии присуждают ежегодно на конкурсной основе организациям:

внедрение высокоэффективных методов менеджмента;

достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг;

внедрение принципов клиентоцентричности;

цифровые инновации.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Роскачества.