Стартует конкурс на премию Правительства РФ в области качества

Премия Правительства РФ в области качества присуждается отечественным предприятиям почти 30 лет. За это время конкурсные процедуры прошли уже более 5 000 компаний по всей стране.
Главная награда — возможность оценить свои бизнес-процессы по модели делового совершенства и получить рекомендации экспертов премии по их улучшению.
«Опыт участия в конкурсе дает мощный импульс к развитию компании, что позволяет шире посмотреть на деятельность организаций, проанализировать работу коллег и скорректировать собственные процессы. Объективная оценка экспертов конкурса, которая складывается из достоинств и недостатков, дает возможность увидеть процессы со стороны и понять, в каких направлениях развиваться дальше», — объясняет Роскачество.
Комплекс работ по организации и проведению правительственной премии осуществляет Роскачество.
Претендентов на звание лауреатов и дипломантов премии на основании полученных организациями баллов отбирает Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества, который сформирован из числа первых лиц Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента, Госдумы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти и руководителей деловых объединений.
Председатель Совета — Денис Мантуров, его замы — министр промышленности и торговли Антон Алиханов, замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин и руководитель Росстандарта Антон Шалаев, секретарь Совета — руководитель Роскачества Максим Протасов.
В утвержденный в октябре 2024 года состав Совета вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, главы других органов власти.
Также в Совет включены советник Президента Антон Кобяков, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев.
Награды организациям-лауреатам вручает председатель Правительства или его заместитель.
Премии присуждают ежегодно на конкурсной основе организациям:
внедрение высокоэффективных методов менеджмента;
достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг;
внедрение принципов клиентоцентричности;
цифровые инновации.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Роскачества.
Начать дискуссию