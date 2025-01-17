Минфин пересмотрит сроки исковой давности по приватизации

По сделкам, связанным с приватизаций имущества, пересмотрят сроки давности для обращения в суд. Это позволит защитить права покупателей активов и имущества.

По поручению Президента и кабмина Минфин займется пересмотром сроков исковой давности по сделкам приватизации, чтобы защитить права добросовестных приобретателей имущества.

Российский союз промышленников и предпринимателей также подготовил поправки в закон о приватизации. Его хотят дополнить положениями, которые установят порядок обращения в суд с требованиями признать сделку ничтожной, а также сроки исковой давности для таких заявлений.

Дату планируют исчислять со дня государственной регистрации сделки по приватизации или со дня подписания документов, подтверждающих передачу имущества. Срок давности составит 10 лет. Пока что Минфин не получал предложений от РСПП.

«Мы готовы рассмотреть такие предложения, обсудить с экспертами, дать им правовую оценку. Говорить о сроках принятия каких-либо решений пока преждевременно», — сказали в министерстве.

Недавно мы писали, что глава РСПП Александр Шохин просит дать бывшим владельцам национализированных предприятий приоритетное право выкупа этих активов.