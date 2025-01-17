📅 Как работаем и отдыхаем в феврале

В феврале 2025 года будет 28 дней, один перенос и не будет сокращенного рабочего дня.

23 февраля — официальный государственный праздник День защитника Отечества. Но в 2025 года он попадает на воскресенье. Поэтому не будет сокращенного на 1 час рабочего дня (кроме шестидневки).

В связи с этим, постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 предусмотрен, в частности, перенос выходного дня с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая.

В итоге в феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней, включая один праздничный.

При 40-часовой рабочей неделе в феврале придется трудиться 160 часов, при 36-часовой — 144, а при 24-часовой — 96 часов.

Полный производственный календарь смотрите здесь.