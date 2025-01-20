🏊 Роструд: удерживать из зарплаты фитнес-абонемент нельзя, но можно

Удерживать для погашения задолженности работодателю можно:
для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;
погашения неизрасходованного аванса по командировке;
возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок;
при увольнении за отпуск авансом.
Производить удержание из зарплаты по другим основаниям работодатель не вправе. Об этом предупреждает Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24127-6-1.
Роструд рассмотрел ситуацию, когда из зарплаты по заявлению удерживают:
за абонементы в спортивные секции по льготной цене;
для погашения потребительского кредита, чтобы средства банку перечислял работодатель.
Такие удержания трудовым законодательством не предусмотрены.
Вместе с тем, вычет из зарплаты для оплаты фитнес-абонемента и в счет погашения кредита при наличии заявления работника – это его волеизъявление распорядиться начисленной ему зарплатой.
Правильно рассчитывать зарплату и оформлять вычеты научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Чтобы вам было проще переключиться на новые правила, мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов и НДФЛ, лимитам и расчетам больничных на 2025 год. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 61% за 7 500 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию