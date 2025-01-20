🏊 Роструд: удерживать из зарплаты фитнес-абонемент нельзя, но можно

В ТК есть исчерпывающий перечень удержаний из зарплаты.

Удерживать для погашения задолженности работодателю можно:

для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;

погашения неизрасходованного аванса по командировке;

возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок;

при увольнении за отпуск авансом.

Производить удержание из зарплаты по другим основаниям работодатель не вправе. Об этом предупреждает Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24127-6-1.

Роструд рассмотрел ситуацию, когда из зарплаты по заявлению удерживают:

за абонементы в спортивные секции по льготной цене;

для погашения потребительского кредита, чтобы средства банку перечислял работодатель.

Такие удержания трудовым законодательством не предусмотрены.

Вместе с тем, вычет из зарплаты для оплаты фитнес-абонемента и в счет погашения кредита при наличии заявления работника – это его волеизъявление распорядиться начисленной ему зарплатой.