Магазины не смогут продать сигареты дешевле установленной цены

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал, что участников табачного рынка обяжут представлять информацию о цене сигарет на каждом этапе оборота.

Продавцам придется по базе данных проверять, сколько стоят сигареты, стики или вейпы. Информацию о минимальной цене нужно обновлять не реже чем раз в два часа. Если стоимость покупки будет ниже минимальной, то система мониторинга не даст продать товар на кассе. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на предложения Минпромторга.

Объем контрафактного табака составляет больше 12%, а алкоголя от 26% до 28%. Из-за этого консолидированный бюджет теряет 200 млрд рублей в год.