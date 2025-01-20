Авиакомпании обязаны сделать скидку 50% на билеты для детей

Дети от двух до 12 лет будут летать за полцены, а малыши до двух лет получат скидку 100% на внутренние рейсы и 90% на международные.

Вступил в силу приказ Минтранса, по которому российские перевозчики должны предоставлять детские авиабилеты за полцены. Это распространяется на детей с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет, которые путешествуют с сопровождающим.

На внутренних рейсах дети до двух лет с одним сопровождающим могут получить скидку 100% на билет, но отдельное место ребенку не предоставят. На международных направлениях скидка составит 90%.

Детские билеты в бизнес-класс и по субсидированным маршрутам будут продавать по прежним ценам, льгота на них не действует.