Минфин РФ и ОАЭ изменят налогообложение частного бизнеса и физлиц

В ходе переговоров в Дубае делегации Минфина РФ и ОАЭ парафировали проект нового Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Такой договор передадут на подпись главам государств, после чего он вступит в силу.

Новые договоренности будут затрагивать не только государственные компании, но и частный бизнес и физлиц.

«Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами», — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Стороны ожидают, что соглашение вступит в силу с 1 января 2026 года.