⏳ До 1 февраля надо сдать уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации по налогу на имущество

Чтобы выбрать ее, надо сдать уведомление. Срок – до 1 февраля 2025 года.
Срок сдачи декларации по налогу на имущество – до 25 февраля 2025.
Российские компании сдают декларацию только в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости.
Таким образом, сдача единой декларации по налогу на имущество возможна при одновременном соблюдении следующих условий:
недвижимость находится в разных населенных пунктах в пределах одного региона;
налог исчисляется исходя из среднегодовой стоимости;
сдано уведомление по форме КНД 1150090.
В уведомлении указываются налоговый орган, в который представляется единая декларация по налогу на имущество, а также налоговый период, в котором подается единая декларация – 2025 год, поясняет УФНС.
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