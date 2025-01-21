⏳ До 1 февраля надо сдать уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации по налогу на имущество

Компания, у которой есть недвижимость в разных городах одного региона, может сдать декларацию по налогу на имущество в одну налоговую инспекцию.

Чтобы выбрать ее, надо сдать уведомление. Срок – до 1 февраля 2025 года.

Срок сдачи декларации по налогу на имущество – до 25 февраля 2025.

Российские компании сдают декларацию только в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости.

Таким образом, сдача единой декларации по налогу на имущество возможна при одновременном соблюдении следующих условий:

недвижимость находится в разных населенных пунктах в пределах одного региона;

налог исчисляется исходя из среднегодовой стоимости;

сдано уведомление по форме КНД 1150090.

В уведомлении указываются налоговый орган, в который представляется единая декларация по налогу на имущество, а также налоговый период, в котором подается единая декларация – 2025 год, поясняет УФНС.