НДС

Организация международных перевозок облагается НДС 0%: перечень услуг

При организации международной перевозки для ставки НДС 0% важно, чтобы один из пунктов (назначения или отправления) был в РФ, а другой – не в России.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-08/117776.

НДС 0% применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.

Это такие услуги:

  • участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров;

  • оформление документов;

  • прием и выдача грузов;

  • разработка документов для проектных перевозок;

  • организация и выполнение перевозки грузов;

  • завоз-вывоз грузов;

  • погрузочно-разгрузочные и складские услуги;

  • информационные услуги;

  • подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств;

  • услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг;

  • услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств;

  • экспедиторское сопровождение;

  • разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов;

  • розыск груза после истечения срока доставки;

  • контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования;

  • перемаркировка грузов;

  • обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей;

  • обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

Условие для льготы:

  • один из пунктов расположен на территории РФ, а другой – за пределами территории РФ.

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