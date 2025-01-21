Организация международных перевозок облагается НДС 0%: перечень услуг

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-08/117776.
НДС 0% применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.
Это такие услуги:
участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров;
оформление документов;
прием и выдача грузов;
разработка документов для проектных перевозок;
организация и выполнение перевозки грузов;
завоз-вывоз грузов;
погрузочно-разгрузочные и складские услуги;
информационные услуги;
подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств;
услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг;
услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств;
экспедиторское сопровождение;
разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов;
розыск груза после истечения срока доставки;
контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования;
перемаркировка грузов;
обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей;
обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.
Условие для льготы:
один из пунктов расположен на территории РФ, а другой – за пределами территории РФ.
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