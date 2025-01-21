Организация международных перевозок облагается НДС 0%: перечень услуг

При организации международной перевозки для ставки НДС 0% важно, чтобы один из пунктов (назначения или отправления) был в РФ, а другой – не в России.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-08/117776.

НДС 0% применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.

Это такие услуги:

участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров;

оформление документов;

прием и выдача грузов;

разработка документов для проектных перевозок;

организация и выполнение перевозки грузов;

завоз-вывоз грузов;

погрузочно-разгрузочные и складские услуги;

информационные услуги;

подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств;

услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг;

услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств;

экспедиторское сопровождение;

разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов;

розыск груза после истечения срока доставки;

контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования;

перемаркировка грузов;

обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей;

обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

Условие для льготы:

один из пунктов расположен на территории РФ, а другой – за пределами территории РФ.