Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!

13 марта состоится конференция «БухВесна – 2025». Вместе с экспертами создадим дорожную карту по работе в новых условиях и погрузимся в новую реальность для бухгалтеров.

«Клерк» устраивает конференцию «БУХВЕСНА – 2025» в Москве 13 марта 2025 года. Мы погрузимся в экспертный анализ последних изменений законодательства и актуальные вопросы применения новых правил.

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии весны для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. Билеты уже в продаже!

За один день можно получить максимум пользы. Топовые эксперты точно знают, на что будут обращать внимание налоговые органы и другие проверяющие в 2025 году.

Презентации спикеров содержат пошаговые инструкции, которые помогут бухгалтерам в работе весь год. Во время кофе-брейков есть возможность познакомиться со специалистами, обсудить волнующие темы с коллегами.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Гарантируем эмоции, пользу и драйв! Купить билет