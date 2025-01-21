Аграрии смогут оформлять льготные кредиты уже со следующей недели

В 2024 году власти заложили на субсидии по кредитам 190 млрд рублей, но фактический объем поддержки превысил 330 млрд. В этом году представителям АПК выделят 157,8 млрд.

Первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова заявила, что на следующей неделе возобновят льготное кредитование агропромышленного комплекса.

В 2024 году объем субсидий в сфере АПК составил 330,2 млрд рублей. На 2025 год предусмотрено финансирование в размере 157,8 млрд.

«Сразу вопрос — а сможем ли мы субсидировать, но у нас и на начало 2024 года было не 330 млрд рублей, а 190 млрд рублей, и это заслуга как правительства, так и министерства», — сказала Фастова.

Предприниматели, которые занимаются молочным скотоводством, смогут оформить льготные краткосрочные кредиты с объемом субсидий 5,5 млрд рублей. На инвестиционные кредиты государство выделит 4 млрд рублей.