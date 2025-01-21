Экономика России

ЦБ: рост потребительских цен остается высоким

В декабре рост цен с учетом сезонности ускорился. Повысились большинство показателей устойчивого роста цен, включая базовую инфляцию.

Это говорит о том, что рост спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. В результате замедлится рост спроса и цен, считает Центробанк.

Он прогнозирует, что в 2026 году годовая инфляция вернется к 4%.

Ольга Ульянова

Как современные технологии и свидетели помогают выявлять бенефициаров бизнеса. Как бухгалтеру снизить свои риски

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Как современные технологии и свидетели помогают выявлять бенефициаров бизнеса. Как бухгалтеру снизить свои риски

Комментарии

4
  • Вера Ревина

    ЦБ: рост потребительских цен остается высоким

    спасибо, ЦБ, мы заметили

    • LIrina-1973

      Эта новость не для констатации факта, а для подготовки к решению ЦБ.

      Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. В результате замедлится рост спроса и цен, считает Центробанк.

      Однако сейчас:

      рост спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

      Значит, будут ключевую ставку ещё поднимать. Впрочем, это и без ЦБ (Капитан Очевидность) все ждут. Удивительно, что в декабре не сделали.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В декабре рост цен с учетом сезонности ускорился. Повысились большинство показателей устойчивого роста цен, включая базовую инфляцию.

    В результате замедлится рост спроса и цен, считает Центробанк.

    Хоть бы определились бы...

    А то как герой Светина про пиджак, то мал, то велик....

    • LIrina-1973

      Так не замедлился рост спроса, поэтому ещё поднимут ключевую. Впрочем, перед НГ с чего бы он замедлился?