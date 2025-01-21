ЦБ: рост потребительских цен остается высоким

Это говорит о том, что рост спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.
Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. В результате замедлится рост спроса и цен, считает Центробанк.
Он прогнозирует, что в 2026 году годовая инфляция вернется к 4%.
Комментарии4
спасибо, ЦБ, мы заметили
Эта новость не для констатации факта, а для подготовки к решению ЦБ.
Однако сейчас:
Значит, будут ключевую ставку ещё поднимать. Впрочем, это и без ЦБ (Капитан Очевидность) все ждут. Удивительно, что в декабре не сделали.
Хоть бы определились бы...
А то как герой Светина про пиджак, то мал, то велик....
Так не замедлился рост спроса, поэтому ещё поднимут ключевую. Впрочем, перед НГ с чего бы он замедлился?