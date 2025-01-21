ЦБ: рост потребительских цен остается высоким

В декабре рост цен с учетом сезонности ускорился. Повысились большинство показателей устойчивого роста цен, включая базовую инфляцию.

Это говорит о том, что рост спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. В результате замедлится рост спроса и цен, считает Центробанк.

Он прогнозирует, что в 2026 году годовая инфляция вернется к 4%.